В Орле запустили транспортную карту «Тройка»

Карту «Тройка» теперь принимают и в городе Орле. Это уже 15-й регион, где интегрирована транспортная карту «Тройка». Более 300 тысяч жителей города уже могут оплатить проезд «Тройкой» на всех маршрутах своего города, а это больше 400 транспортных средств. Транспортная «Тройка» дает жителям города Орла возможность оплатить проезд не только в своем городе, но и в других регионах, где она уже принимается к оплате на всех видах транспорта.

Старт продаж карты «Тройка» в регионе официально назначен на вторник 15 марта. Приобрести карту «Тройку» можно будет за 50 рублей в офисе оператора билетной системы по адресу: г. Орел, ул. Брестская, 12 пом. 78. Пополнить баланс «Тройки» можно в банкоматах «СберБанка», а также в мобильном приложении: «Метро Москвы» и «Московский транспорт».