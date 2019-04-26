В Орле запустят проект по раздельному сбору мусора

В Заводском районе Орла будет установлено 30 контейнеров для сбора пластиковой и металлической упаковки, 19 из них — уже в эту субботу, — сообщает группа «Экоград». На Бульваре Молодежи, 1 возле контейнерной площадки в 10 утра поставят первый контейнер для сбора пластика. Он будет желтым, частично сетчатым. В тот же день контейнеры появятся и на остальных площадках.

В контейнеры предполагается складывать металлические банки, пластиковые бутылки и упаковку. Что можно и что нельзя выбрасывать в контейнер расскажут на красочных плакатах, которые разместят на подъездах. Собственно, об этом речь шла уже давно — что в квартирах орловцам не придется выстраивать батарею из мусорных ведер для каждого вида отходов. Необходимо будет разделать лишь пищевые и непищевые. Пищевые, как и раньше, отправятся в мусорный бак, а вот непищевые будут выносить в такие специальные баки.