В Орле заработал фонтан на бульваре Победы

В Орле заработал отреставрированный фонтан на бульваре Победы.

Как сообщает администрация Орла, фонтан в Детском парке включат к 9 мая. Если температура воздуха днем будет ниже +20°С, а также в случае дождливой погоды и сильного ветра фонтан включать не будут.

Фонтан в Городском парке культуры и отдыха планируют включить к 1 мая. Сейчас ведутся подготовительные работы. Время работы фонтана: с 11 до 15 часов, с 17 до 21 часа.

Также объявлен электронный аукцион на поиск подрядчика, который возьмет на себя обязанности по обслуживанию фонтана у места слияния Оки и Орлика. Результаты конкурса станут известны после майских праздников.