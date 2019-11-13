В Орле заработал кабинет примирения

В отделе ЗАГСа администрации Орла появился кабинет примирения. Его двери будут открыты для тех пар, чьи отношения зашли в тупик и супруги оказались на грани расставания. Кабинет будет работать с понедельника по четверг с 11:00 до 15:00. В это время разводящихся супругов здесь бесплатно будут принимать психологи, специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Орловской области и священники. Они помогут разобраться в причинах, которые могли стать поводом для принятия решения о разводе, и помогут сохранить семью.

По данным Орелстата, в среднем на 100 браков орловцев приходится 72 развода. В данный момент по разводам Орловщина занимает 18-е место из 85 регионов страны. Орловские священники прилагают максимум усилий для сохранения семей и мира в них. Как пишет сайт митрополии: “С точки зрения православного вероучения, развод — не только грех, но и трагедия, которая причиняет страдания супругам, и в не меньшей мере — их детям. Главным допустимым поводом для развода может стать прелюбодеяние (измена)”.

Идея проведения акции «День примирения» родилась этим летом на форуме молодых семей, который проходил в Псковской области. Тогда участники мероприятия говорили о том, что запрос на семью сегодня огромен — 78 % молодых людей называют семью своей главной ценностью, но при этом процент разводов тоже велик: молодожены не умеют договариваться, не знают, как уберечь семейное благополучие и сохранить семью. Орловская область выбрана в качестве первого пилотного региона, где принято решение запустить данную акцию. В ближайшее время аналогичный кабинет откроется в Новосибирской области.