В Орле заработала школа «Юный медик»

В научно-клиническом многопрофильном центре (бывшая областная детская больница) начала работу школа «Юный медик». Проект задуман орловским центром совместно с профильными кафедрами медицинского института ОГУ и направлен на обучение детей здоровому образу жизни.

Первопроходцами школы юного медика стали семиклассники 22 лицея. Темой стартового занятия стали здоровые привычки в питании. И это неудивительно, ведь одним из «школьных заболеваний» уже традиционно считаются заболевания желудочно-кишечного тракта.

— У вас сейчас тот возраст, когда идёт высочайшая творческая активность, высокий рост развития. Для компенсации этих затрат организму нужно правильно и полноценно питаться. Ни для кого не секрет, что организация адекватного вашему возрасту питания в школах отсутствует. К этому прибавляется гиподинамия: вы много сидите, много занимаетесь, а физическая активность снижается. Следствием становится нарушение осанки. Здоровый образ жизни — это организация правильного питания и увеличение двигательной активности, — отметила завкафедрой педиатрии, заслуженный врач РФ, Тамара Васина.

В школе юного медика будут говорить не только о полезных и вредных привычках. Ребятам расскажут, как уберечься от травматизма, научат оказывать неотложную помощь, проведут ликбез по инфекционным заболеваниям и объяснят, зачем нужны прививки. Для обсуждения ребята могут предложить и свои темы.

— Этими занятиями мы преследуем несколько целей. Во-первых, хотим познакомить школьников с профессией медика: чтобы ребята были знакомы с реальными условиями работы в клинике, а не из сериалов «Доктор Хаус» или «Скорая помощь». Во-вторых, эти занятия пригодятся в их повседневной жизни. Вы вооружим их начальными бытовыми навыками, чтобы, например, у них не возникало мыслей мазать ожог подсолнечным маслом. Надеюсь, что кто-то из них в будущем решит связать свою жизнь с медициной, — рассказал главный врач НКМЦ Алексей Медведев.

В школе юного медика может поучаствовать любой класс. Для этого нужно обратиться на кафедру педиатрии или к заведующему центром здоровья (2 этаж параклинического корпуса) и согласовать график занятий, — пояснили в пресс-службе НКМЦ.