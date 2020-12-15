В Орле заработали ёлочные базары

С сегодняшнего дня в областной столице разворачивается торговля живыми ёлками и соснами. Она продлится до 31 декабря. Главный новогодний атрибут орловцы могут приобрести на 16 площадках:

ул. Октябрьская в районе дома №57;

пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);

ул. Пушкина в районе дома №20;

пл. Комсомольская в районе дома №77;

ул. Комсомольская напротив дома №78б;

ул. Комсомольская в районе дома №242;

ул. Комсомольская в районе дома №356;

ул. Комсомольская в районе дома №384;

ул. Дмитрия Блынского в районе дома №2;

ул. Металлургов (район памятника «Металлург»);

ул. Раздольная в районе дома №86;

площадь Маршала Жукова;

ул. Октябрьская в районе дома №60;

ул. 8 Марта в районе дома №19;

ул. Октябрьская в районе дома №120;

ул. Саханская в районе дома №2.

В продажу поступили ели из Пермского края и Липецкой области, сосны − из Ульяновской, Пензенской и Брянской областей, пихты − из Липецкой области и даже из далёкой Дании.

Ствол елочки не должен иметь на своей поверхности плесени или грибков. При растирании хвои на пальцах должна оставаться смола с характерным запахом хвои. Срубленные достаточно давно ели и сосны имеют подсохшую хвою. При покупке взвесьте елку в руке. Средняя елочка (чуть больше метра) должна весить не менее 5 килограммов. Если покупка слишком легкая – такое древо осыплется еще до боя курантов.

Необходимо помнить, что елка должна быть надежно закреплена, особенно в доме, где есть маленькие дети. Нельзя использовать свечи и бенгальские огни для украшения елки, а также обкладывать её основание ватой и развешивать на ветках легковоспламеняющиеся игрушки. Следует использовать гирлянды только фабричного производства. Лучше, если их мощность не будет превышать 25 ватт, иначе возможен перегрев, который может привести к короткому замыканию.