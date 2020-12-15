15 декабря 2020



В Орле заработали ёлочные базары

С сегодняшнего дня в областной столице разворачивается торговля живыми ёлками и соснами. Она продлится до 31 декабря. Главный новогодний атрибут орловцы могут приобрести на 16 площадках:

ул. Октябрьская в районе дома №57;
пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
ул. Пушкина в районе дома №20;
пл. Комсомольская в районе дома №77;
ул. Комсомольская напротив дома №78б;
ул. Комсомольская в районе дома №242;
ул. Комсомольская в районе дома №356;
ул. Комсомольская в районе дома №384;
ул. Дмитрия Блынского в районе дома №2;
ул. Металлургов (район памятника «Металлург»);
ул. Раздольная в районе дома №86;
площадь Маршала Жукова;
ул. Октябрьская в районе дома №60;
ул. 8 Марта в районе дома №19;
ул. Октябрьская в районе дома №120;
ул. Саханская в районе дома №2.

В продажу поступили ели из Пермского края и Липецкой области, сосны − из Ульяновской, Пензенской и Брянской областей, пихты − из Липецкой области и даже из далёкой Дании.

Ствол елочки не должен иметь на своей поверхности плесени или грибков. При растирании хвои на пальцах должна оставаться смола с характерным запахом хвои. Срубленные достаточно давно ели и сосны имеют подсохшую хвою. При покупке взвесьте елку в руке. Средняя елочка (чуть больше метра) должна весить не менее 5 килограммов. Если покупка слишком легкая – такое древо осыплется еще до боя курантов.

Необходимо помнить, что елка должна быть надежно закреплена, особенно в доме, где есть маленькие дети. Нельзя использовать свечи и бенгальские огни для украшения елки, а также обкладывать её основание ватой и развешивать на ветках легковоспламеняющиеся игрушки. Следует использовать гирлянды только фабричного производства. Лучше, если их мощность не будет превышать 25 ватт, иначе возможен перегрев, который может привести к короткому замыканию.

 

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Опубликовано 15 Дек 2020 в 17:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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