В Орле заранее проверят новогодние гирлянды и растяжки

Поручение начать подготовку областного центра к Новому году 7 ноября дал глава администрации Орла Александр Муромский. Речь идет о праздничном оформлении города. По мнению сити-менеджера, провести инвентаризацию необходимо уже сейчас. Специалисты «Управления коммунальным хозяйством города» проверят работоспособность гирлянд, консолей и перетяжек, которые находятся на балансе учреждения, и если потребуется — все починят.

Александр Муромский подчеркнул, что эту работу необходимо провести заблаговременно, чтобы в преддверии праздника оборудование находилось в исправном состоянии. В прошлом году, наверное, впервые за всю свою историю город встречал новый год мрачным. Подсветка работала далеко не везде и во многом новогоднее настроение удалось создать только благодаря частным организациям, которые украсили фасады своих офисных зданий.

 

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Опубликовано 07 Ноя 2017 в 13:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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