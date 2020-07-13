13 июля 2020



В Орле зарегистрировали более тысячи самозанятых

Эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» теперь проводится и в Орле. Орловские региональные власти приняли решение о присоединении к эксперименту с 01.07.2020 года (№2482-ОЗ от 30.04.2020г).

По состоянию на 08.07.2020 в городе Орле зарегистрировано 1077 самозанятых налогоплательщиков, при этом 731 из них зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный налог в текущем году.

ИФНС по г. Орлу напоминает: новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия: доход поступает от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, при ведении деятельности не имеется работодателя, с которым заключен трудовой договор, не привлекаются наемные работники по трудовым договорам; вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей, который увеличит существующий налоговый вычет в размере 10 000 рублей.

 

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Опубликовано 13 Июл 2020 в 13:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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