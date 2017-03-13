В Орле зарегистрировано свыше 400 онлайн-касс

Для большинства категорий налогоплательщиков новый порядок применения контрольно-кассовой техники ( ККТ) станет обязательным с 1 июля 2017 года, при этом уже с 1 февраля 2017 года зарегистрировать кассу можно будет только в соответствии с новым порядком, информирует ИФНС по г. Орлу.

С момента вступления Федерального закона № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» по настоящее время реализован значительный объем организационной и информационно-разъяснительной работы. По состоянию на 13.03.2017г. с учета снято более 2700 единиц устаревшей контрольно-кассовой техники, зарегистрировано 416 единиц онлайн-ККТ, из них 416 – через личный кабинет на сайте ФНС России www.nalog.ru.

ИФНС России по г. Орлу обращаем внимание, что регистрация может быть осуществлена дистанционно — через личный кабинет ККТ, доступ к которому возможен через электронные сервисы «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» на сайте ФНС России. Если налогоплательщик желает зарегистрировать кассовый аппарат непосредственно в налоговом органе, то заявление на регистрацию ККТ в бумажном виде можно представить в любую налоговую инспекцию ФНС России.