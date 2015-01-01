В Орле засекретили тему выбора регионального оператора

 

Орловская торгово-промышленная палата проанонсировала «круглый стол» по проблеме выбора регионального оператора, который должен организовать систему сбора и утилизации отходов. Между тем, корреспонденту «Орловской среды» в ТПП заявили, что «круглый стол» пройдет в закрытом от СМИ режиме. Таким образом уже само «начало создания цивилизованного рынка обращения с отходами производства и потребления» в нашей области происходит за закрытыми дверями, что дает веские основания полагать — властям есть что скрывать от жителей.

Между тем, к участию в обсуждении приглашены местные чиновники, сотрудники Роспотребнадзора, управляющих компаний и фирм, занимающихся транспортировкой отходов, а также их обезвреживанием и утилизацией. Поскольку услышать из первых рук разные мнения не получится, напомним, что система должна была заработать еще 1 января 2017. Однако, в силу целого ряда причин начало было перенесено еще на два года. При этом областные власти публично заверяли, что в регионе все готово и наша область одной из первых запустит новую систему. Судя по тому, что СМИ не пускают даже на «круглый стол» — ситуация с регоператором в Орловской области далека от той красивой картины, которую рисуют в своих выступлениях областные чиновники.

 

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Опубликовано 02 Мар 2017 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 63

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