В Орле затеяли весеннюю генеральную уборку

В рамках экологического двухмесячника, который начался в Орле 1 апреля, городские коммунальные службы и экологические бригады ежедневно очищают территории областного центра от мусора и занимаются благоустройством.

По информации управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, к настоящему времени выполнены следующие работы:

— в Заводском районе от мусора очищено около километра береговой линии, от пыли и грязи очищено 18 тыс. кв.м улиц и 1 тыс. кв.м дворов. В общей сложности вывезено 35 кубометров отходов. На улицах Емлютина, Комсомольская и Зеленина появились новые зелёные насаждения;

— в Советском районе убрано 150 кубометров мусора почти с километра береговой линии, 29 тыс. кв. м улиц и 40 тыс. кв. м дворов. Ведутся озеленительные работы: высажены остролистный клён, липы, рябины, маньчжурский орех вдоль улиц Горького, Левый берег Орлика, 60-летия Октября, Наугорского шоссе, в сквере Семьи;

— в Железнодорожном районе с обочин 4,5 км дорог вывезено 110 кубометров мусора. Высажено 70 деревьев и 52 кустарника, большая часть — вдоль ул. Ливенской;

— в Северном районе от мусора очищено 1 га зелёных зон, от пыли и грязи — более 18 тыс. кв.м улиц и 29,4 тыс. кв.м дворов. Вывезено 20 кубометров отходов. Новые деревья высадили вдоль ул. Раздольной.