В Орле завершается отопительный сезон

Глава администрации города Орла Александр Муромский подписал постановление о завершении отопительного периода  с 20 апреля.

Решение о завершении отопительного сезона принимается, согласно поставлению Правительства РФ, при условии, если среднесуточная температура воздуха устанавливается выше восьми градусов в течение пяти суток подряд. По прогнозам, погодные условия позволяют начать отключение системы отопления. Это относится к многоквартирным жилым домам.

Отключения пока не коснутся социальных объектов — больниц, школ и детских садов.

В областном центре действует централизованная система отопления, более 60 процентов многоквартирных домов получают тепло из одного источника — от Орловской ТЭЦ, поэтому полное завершение отопительного сезона может занять несколько дней.

Пресс-служба администрации Орла

 

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Опубликовано 19 Апр 2018 в 12:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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