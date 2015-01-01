В Орле завершается отопительный сезон

Глава администрации города Орла Александр Муромский подписал постановление о завершении отопительного периода с 20 апреля.

Решение о завершении отопительного сезона принимается, согласно поставлению Правительства РФ, при условии, если среднесуточная температура воздуха устанавливается выше восьми градусов в течение пяти суток подряд. По прогнозам, погодные условия позволяют начать отключение системы отопления. Это относится к многоквартирным жилым домам.

Отключения пока не коснутся социальных объектов — больниц, школ и детских садов.

В областном центре действует централизованная система отопления, более 60 процентов многоквартирных домов получают тепло из одного источника — от Орловской ТЭЦ, поэтому полное завершение отопительного сезона может занять несколько дней.

Пресс-служба администрации Орла