30 апреля 2020



В Орле завершается отопительный сезон

Отопительный сезон в Орле завершится 30 апреля. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Орла Александр Муромский.

Напомним, согласно правилам предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов, условием для отключения отопления является установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.

Полное отключение многоквартирных домов от теплоносителя может занять несколько дней, поскольку Орловская ТЭЦ снабжает теплом более 60% зданий.

В домах с собственной котельной решение о завершении отопительного сезона принимается собственниками по согласованию с управляющей компанией, сообщает администрация города Орла.

 

7 марта состоится Кубок города Орла по настольному теннису
В Орле при строительстве завода ПВХ-покрытий погиб рабочий
Орловцы путают опасную амброзию с вредным, но безопасным золотарником
Опубликовано 30 Апр 2020 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"