В Орле завершается отопительный сезон

В Орле с пятницы начнут остывать батареи центрального отопления в квартирах и учреждениях. Об этом было заявлено на рабочем совещании в городской администрации. Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие дни среднесуточная температура значительно повысится.

— Если температура повышается — давайте прекращать отопление. Зачем нам палить лишние деньги и жарить жителей? — отметил сити-менеджер Андрей Усиков.

Напомним, еще сегодня ночью в Орле были заморозки. А по прогнозу Росгидрометеоцентра, уже завтра днем температура доберется до отметки +19, а ночью не будет опускаться ниже 9 градусов тепла.