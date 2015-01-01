В Орле завершается отопительный сезон

В Орле с пятницы начнут остывать батареи центрального отопления в квартирах и учреждениях. Об этом было заявлено на рабочем совещании в городской администрации. Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие дни среднесуточная температура значительно повысится.

— Если температура повышается — давайте прекращать отопление. Зачем нам палить лишние деньги и жарить жителей? — отметил сити-менеджер Андрей Усиков.

Напомним, еще сегодня ночью в Орле были заморозки. А по прогнозу Росгидрометеоцентра, уже завтра днем температура доберется до отметки +19, а ночью не будет опускаться ниже 9 градусов тепла.

 

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Опубликовано 25 Апр 2017 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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