В Орле завершили расследование уголовного дела об убийстве студента

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в совершении убийства.

Следствием установлено, что ночью 6 июня 2021 года обвиняемая находилась вместе со своим 26-летним знакомым в одной из комнат общежития института. В связи с возникшей неприязнью к молодому человеку, она нанесла ему ножом три удара в область грудной клетки, от которых он скончался на месте. Обвиняемая скрылась с места происшествия и была задержана спустя несколько дней при попытке покинуть территорию Российской Федерации.

Обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает региональное СУ СК.