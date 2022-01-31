31 января 2022



В Орле завершили расследование уголовного дела об убийстве студента

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в совершении убийства.

Следствием установлено, что ночью 6 июня 2021 года обвиняемая находилась вместе со своим 26-летним знакомым в одной из комнат общежития института. В связи с возникшей неприязнью к молодому человеку, она нанесла ему ножом три удара в область грудной клетки, от которых он скончался на месте. Обвиняемая скрылась с места происшествия и была задержана спустя несколько дней при попытке покинуть территорию Российской Федерации.

Обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 31 Янв 2022 в 14:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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