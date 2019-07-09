В Орле завлекают специалистов обещаниями платить по 100 000 рублей в месяц

У работодателей Орловского региона, разместивших вакансии на портале «Работа в России», наибольшим спросом пользуются подсобные рабочие (264 вакансии), рабочие по благоустройству территорий (203), а также специалисты (156), в их числе — по охране труда и технике безопасности, по спутниковым системам навигации, в сфере закупок, газовой службы, call-центра и др. Также в рейтинге наиболее востребованных — 150 вакансий для водителей автомобиля, 100 — для военнослужащих младшего командного состава.

В числе самых привлекательных по уровню заработной платы — вакансии на предприятиях сельскохозяйственной сферы. Так, машинисты солекомбайна в Новодеревеньковском районе могут зарабатывать от 30 до 160 тысяч рублей в месяц. На эти рабочие места работодатель трудоустроит как работников с трудовым опытом, так и без такового. Механизаторам этот же работодатель выплачивает от 11 280 до 100 тыс. рублей.

Другой Новодеревеньковский работодатель трудоустроит комбайнера с опытом работы на зарплату от 70 до 90 тыс. Он готов встретить работника из другого района или даже региона и оплатить его проживание. В Болховском районе механизатор-комбайнер может получить от 15 до 100 тыс. руб. Здесь тоже рассматриваются варианты — как с опытом работы, так и без такового.

В числе вакансий, имеющих на портале рейтинг наиболее привлекательных — инженер по автоматизированным системам управления производством. Это вакансия для человека с высшим образованием и опытом работы системным администратором. Зарплата — от 11 280 до 100 тыс. рублей.

Всего работодатели Орловского региона разместили на Федеральном государственном портале «Работа в России» около 5 тыс. свободных рабочих мест, из них свыше 200 — с предоставлением жилья, более 900 — квотированных для инвалидов.