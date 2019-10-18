18 октября 2019



В Орле женщина с ребенком провалилась в люк. СК проверяет инцидент

В соцсетях, а позднее и в СМИ появилась информация, что в Орле в канализационный люк провалилась женщина с малолетним ребенком. Как сообщили в пресс-службе СК, следственными органами инициировано производство доследственной проверки по факту происшествия в Северном районе. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся происшествию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Первоисточником стало сообщение в группе ВК «Мамы Орёл»  Пользователь с ником Елена Антонова  опубликовала пост и проложила к нему фотографии. «Гуляя со своей годовалой дочкой в районе магазина «Петрович «на микрорайоне, мы провалились в люк! По фото видно, как он выглядел. Я даже подумать не могла, что под куском ДСП на траве может быть люк!!! Естественно ребенку интересно и она пошла по доске, я держа её за руку, ступила за ней. В одно мгновение мы рухнули вниз, я каким то чудом зацепилась локтями, а дочка оказалась придавленная между мной и краем этой дыры. Именно дыры, по тому что когда мы выбрались (спасло, что с нами была бабушка и помогла вытащить ребенка), я увидела глубину этого люка. До воды я даже не достала ногами. Что могло быть, если бы я не удержала ребенка даже представить боюсь. А если на нашем месте оказался бы подросток, он просто не вернулся бы домой, а потом мы бы читали новости об очередном поиске группы Лиза Алерт. Я позвонила дежурному по городу, который зафиксировал мою жалобу, сказал, что разберутся кому принадлежит люк и завтра всё устранят. Но оставить это на словах мы разберемся, я не готова. Визуально так как я была в одежде нет видимых повреждений, но болит рука ребра. Кто должен нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в подобных случаях?» — написала пострадавшая. Пост опубликован вчера в 22.12.

 

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Опубликовано 18 Окт 2019 в 12:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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