20 августа 2019



В Орле жители 24-х многоэтажек четвертый день сидят без газа. И еще посидят!

Вечером субботы, 17 августа, поступил ряд заявок от жителей части Заводского района, ограниченной улицами Комсомольской, Левый берег реки Оки, Розы Люксембург и переулком Воскресенским. Люди жаловались на понижение давления газа в сети. Аварийно-диспетчерская служба обнаружила попадание воды в распределительный газопровод низкого давления. Об этом рассказал на рабочем совещании в горадминистрации директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел» Сергей Чунихин. Локализовать аварию без отключения газоснабжения не получилось. После перекрытия задвижек на подъездах без ресурса остались 24 жилых дома.

18 августа на место аварии прибыли сотрудники смежных ресурсоснабжающих организаций. Привлечено три единицы техники, три сварочные и две газораспределительные бригады. По состоянию на 10.00 20 августа из газопровода удалено 90% воды, ведется продувка пробок на нескольких участках, отметил Сергей Чунихин.

Предварительная причина аварии — самовольная установка газовой колонки. Однозначно определить это поможет поквартирный обход сотрудниками АО «Газпром газораспределение Орел». 20 августа после 18.00 начнется поэтапное восстановление газоснабжения этого района. Пуск может затянуться, поскольку специалистам предстоит зайти в каждую квартиру и тщательно проверить оборудование. Окончательно завершить работы планируется к четвергу, 22 августа. На время проведения профилактических работ жителей домов, которые попали в зону отключения, просят оставаться дома, чтобы оперативно обеспечить работникам АО «Газпром газораспределение Орел» доступ в квартиру.

Сергей Чунихин также напомнил, что на ул. 1-й Посадской продолжается работа по реконструкции участка газопровода. Она, возможно, потребует отключения газоснабжения, но об этом жителей заблаговременно оповестят посредством информационных сообщений и расклейки объявлений на подъездах.

 

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Опубликовано 20 Авг 2019 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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