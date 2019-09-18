18 сентября 2019



В Орле жители обсудят правила выгула собак

Депутаты горсовета вернулись к вопросу о правилах выгула собак в областном центре. В настоящее время прорабатываются очередные поправки в правила благоустройства и санитарного содержания территории города, в части правил выгула домашних животных. Для начала, администрация предложила уточнение в документе, что из себя представляет понятие «выгул собак». Теперь это звучит следующим образом: «Выгул собак – временное нахождение собак, относящихся к животным-компаньонам, в присутствии их владельцев либо лиц, их замещающих, на открытом воздухе вне мест постоянного содержания».

Кроме того, владельцы четвероногих питомцев должны будут соблюдать свод правил. А именно: исключить свободное передвижение собак при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах, помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах многоквартирных домов. Обяжут хозяев животных и убирать за своими любимцами.

Выгул собак, согласно новым правилам, будет разрешен на всех городских территориях за исключением школ, детских садов, спортивных площадок, кладбищ, мест купания и отдыха у водоемов, мест общественного питания. Все эти требования не распространяются лишь на собак – поводырей.

Относительно площадок для выгула животных. Объекты должны быть размещены за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Расстояние от границы площадки до жилых и общественных зданий должно составлять не менее 40 метров. Покрытие части площадки должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующие конечности собак. Покрытие другой части площадки, предназначенной для владельцев, должно быть твердым или комбинированным, подход к объекту – твердым видом покрытия. Высота ограждений площадки должна быть не менее 1,5 метров. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволить животному покинуть объект или причинить себе травму. Планируется, что публичные слушания по этому вопросу состоятся 16 октября, — сообщили в пресс-службе горсовета.

 

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Опубликовано 18 Сен 2019 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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