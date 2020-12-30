В Орле жителя Тульской области приговорили к пожизненному сроку

44-летний житель Тульской области приговорен к пожизненному сроку лишения свободы за жестокое убийство женщины и ее дочери-инвалида.

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства судом признаны достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого жителя Тульской области.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в», «к» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление).

Следствием и судом установлено, что осужденный в ноябре 2015 года, находясь по месту своего жительства в Новомосковском районе Тульской области, на почве личных неприязненных отношений задушил свою 52-летнюю сожительницу, после чего вывез ее совершеннолетнюю дочь, имеющую инвалидность по неврологическому заболеванию, в Покровский район Орловской области, где в лесополосе убил девушку и присыпал её тело ветками. Затем преступник забрал из дома тело сожительницы и вывез его в безлюдное место, оставив вблизи проезжей части.

В ходе расследования уголовного дела осуждённый вину признал в полном объеме и дал признательные показания.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, информирует СУ СК по Орловской области.