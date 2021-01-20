В орловские больницы и поликлиники поступили 15 новых автомобилей

Автомобильный парк учреждений здравоохранения Орловской области пополнился на 15 автомобилей.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, выделенные Правительством РФ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения автомобили будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников — до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов для жителей отдаленных районов.

15 машин марки «Лада», из которых 7 автомобилей модели «Гранта» и 8 — модели 4х4, поступят в центральные районные больницы Болховского, Кромского, Ливенского, Мценского, Орловского, Покровского, Урицкого районов, в городскую больницу им. С. П. Боткина, а также в Поликлинику №1, Поликлинику №2 и Поликлинику №3 города Орла.