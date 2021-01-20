20 января 2021



В орловские больницы и поликлиники поступили 15 новых автомобилей

Автомобильный парк учреждений здравоохранения Орловской области пополнился на 15 автомобилей.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, выделенные Правительством РФ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения автомобили будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников — до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов для жителей отдаленных районов.

15 машин марки «Лада», из которых 7 автомобилей модели «Гранта» и 8 — модели 4х4, поступят в центральные районные больницы Болховского, Кромского, Ливенского, Мценского, Орловского, Покровского, Урицкого районов, в городскую больницу им. С. П. Боткина, а также в Поликлинику №1, Поликлинику №2 и Поликлинику №3 города Орла.

 

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Опубликовано 20 Янв 2021 в 14:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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