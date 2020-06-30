В орловские больницы поступили 10 реанимобилей

10 автомобилей скорой медицинской помощи класса С (реанимобили) были поставлены для борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств федерального бюджета. Их них 7 автомобилей марки «Форд» и 3 автомобиля марки «ГАЗ» («ГАЗель Некст»). Все реанимобили оснащены современным медицинским оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, запас кислорода, электрокардиографы, — рассказали в пресс-службе облправительства.

В Орловскую областную клиническую больницу поступили 2 автомобиля («Форд» и «ГАЗ»), в НКМЦ им. З. И. Круглой – один автомобиль марки «Форд», на Станцию скорой медицинской помощи — 3 автомобиля марки «Форд», в Ливенскую ЦРБ – 2 автомобиля («Форд» и «ГАЗ»), в Мценскую ЦРБ – 2 автомобиля («Форд» и «ГАЗ»).