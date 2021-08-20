В орловских больницах готовы за неделю развернуть до 2 тысяч коек для помощи COVID-пациентам

В регионе готовы к развертыванию дополнительного коечного фонда в случае ухудшения эпидобстановки. Речь о COVID-койках на базе больницы скорой помощи Семашко и центральных районных больниц. Лечебные учреждения, где запланированы дополнительные койки для COVID-пациентов, подразделяются на учреждения первой и второй очереди.

Лечебные учреждения первой очереди в случае необходимости будут готовы к оказанию медпомощи коронавирусным больным в течение двух суток. В течение 5-7 суток будут готовы к оказанию такой помощи лечебные учреждения второй очереди, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Сейчас для стационарного лечения коронавирусных больных в медицинских учреждениях региона развернуты 996 коек. Свободны из них каждая третья. На амбулаторном лечении находятся сегодня 1475 человек, у которых подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», у 164 пациентов COVID-19 лабораторно не подтвержден, но выставлен на основании клинических данных, 408 человек являются носителями инфекции.