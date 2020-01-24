В орловских детсадах сделают понятную навигацию для родителей

В Орле экспертам государственной корпорации (ГК) «Росатом» показали наработки местных педагогов. Так, проект «Эффективный регион», реализуемый Орловской областью совместно с ГК «Росатом», настолько поглотил своих участников, что некоторые презентовали сразу несколько проектов. Например, детский сад №40 хочет оптимизировать логистику внутри и по территории учреждения, а также улучшить процесс приёма малышей по утрам.

Детский сад №40 состоит из двух корпусов. Расположение в них кабинетов и групп достаточно путано: родителям, чтобы встретиться с заведующей или воспитателем, приходится «гулять» по длинным коридорам. В помощь мамам и папам, бабушкам и дедушкам команда предложила создать наглядную навигацию — от карт до указателей.

Также выступающие отметили, что в раннем возрасте не все детишки умеют организованно спускаться по лестнице. Специально для них на ступени предлагается наклеить «умные ножки» — яркие «пяточки», с помощью которых малыши стройным рядом, в игровой форме, а главное, безопасно будут покорять трудность. Ирина Грошева, руководитель проекта «Эффективный регион» ГК «Росатом», похвалила идею и порекомендовала создать навигацию в едином стиле.

Еще детский сад №40 остро нуждается в оптимизации процесса приёма малышей по утрам. По подсчётам команды, на переодевание ребёнка в «домашнюю» одежду родители тратят от 5 до 15 минут, если детей двое — до 26 минут. Узкое пространство раздевалки, толкучка, утренняя раздражённость превращает этот процесс и для взрослых, и для малышей в пытку.

Спикеры предложили несколько вариантов улучшения ситуации.

Первый — составить график, по которому родители будут приводить детей (безусловно, с учётом пожеланий), и в соответствии с ним переставить шкафчики, чтобы детки не мешали друг другу. Такой способ позволит избежать столпотворения.

Второй — ввести систему, при которой родитель будет только приводить ребёнка в детский сад, а его переодеванием займётся персонал. Решение не будет касаться самых младших воспитанников, ведь им нужно адаптироваться к реалиям.

Такой способ вызвал много споров среди собравшихся на презентации карточек проектов: есть ли у персонала в должностных инструкциях соответствующие обязанности, согласятся ли на это родители, как отнесутся дети. Поэтому Ирина Грошева предложила альтернативный вариант — научить малышей переодеваться самостоятельно. Привычку аккуратно складывать вещи могут прививать как родители дома, так и воспитатели в детском саду, — рассказали в пресс-службе городской администрации.