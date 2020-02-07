7 февраля 2020



В орловских дворах прибавится качелей и тренажеров

В программе исполнения наказов избирателей в этом году предусмотрена установка во дворах игрового и спортивного оборудования. В число “счастливчков” попадут жители домов на улицах Бурова, Дмитрия Блынского, Орловских партизан, Маринченко.

«Специалисты УКХ уже произвели замеры для замены разбитого лестничного марша между домами № 10 и № 12 на улице Дмитрия Блынского, ограждения газона у дома № 6 на ул. Бурова», — рассказал мэр города Василий Новиков.

 

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Опубликовано 07 Фев 2020 в 17:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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