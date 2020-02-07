В орловских дворах прибавится качелей и тренажеров

В программе исполнения наказов избирателей в этом году предусмотрена установка во дворах игрового и спортивного оборудования. В число “счастливчков” попадут жители домов на улицах Бурова, Дмитрия Блынского, Орловских партизан, Маринченко.

«Специалисты УКХ уже произвели замеры для замены разбитого лестничного марша между домами № 10 и № 12 на улице Дмитрия Блынского, ограждения газона у дома № 6 на ул. Бурова», — рассказал мэр города Василий Новиков.