16 ноября 2021



В орловских лесах закончены рубки ухода

Запланированные в этом году рубки ухода в молодняках полностью завершены, — рассказали в орловском управлении лесами. На территории шести лесничеств области – Болховского, Дмитровского, Ливенского, Ломецкого, Новосильского и Орловского, работы выполнены на площади 77,3 гектара в соответствии с госзаданием на 2021 год. В ходе осветления были вырублены затеняющие главную породу кустарники и сопутствующие породы. В подросших насаждениях при выполнении прочистки отрегулирована густота насаждения и улучшены условия роста деревьев. Из молодняков удалены нежелательные деревья и созданы благоприятные условий для роста лучших деревьев главной породы, в лесничествах сформированы качественные насаждения. Кстати, завершение этих работ ознаменовало и окончание всех видов лесохозяйственных работ в этом сезоне.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2021 в 18:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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