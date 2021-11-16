В орловских лесах закончены рубки ухода

Запланированные в этом году рубки ухода в молодняках полностью завершены, — рассказали в орловском управлении лесами. На территории шести лесничеств области – Болховского, Дмитровского, Ливенского, Ломецкого, Новосильского и Орловского, работы выполнены на площади 77,3 гектара в соответствии с госзаданием на 2021 год. В ходе осветления были вырублены затеняющие главную породу кустарники и сопутствующие породы. В подросших насаждениях при выполнении прочистки отрегулирована густота насаждения и улучшены условия роста деревьев. Из молодняков удалены нежелательные деревья и созданы благоприятные условий для роста лучших деревьев главной породы, в лесничествах сформированы качественные насаждения. Кстати, завершение этих работ ознаменовало и окончание всех видов лесохозяйственных работ в этом сезоне.