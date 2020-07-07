В орловских магазинах дешевую форель продавали под видом дорогой семги

В июне 2020 года в Россельхознадзор поступило обращение некоммерческой организации «Рыбный союз» о выявлении в обороте на территории Курской области фальсифицированной рыбной продукции (сёмга слабосолёная) производства ИП Мачехина В.Я. (д. Староселье, Брянский район, Брянская область). Сотрудники Россельхознадзора проанализировали ФГИС «Меркурий», и выяснили, что эта же семга поступила в торговые сети Орловской и Курской областей (ООО «Агроторг», ООО «Мир Вкуса, ООО «Альянс Продукт», ООО «Лента», ИП Сеничевой О.Е, ООО «Фаворит», ООО «Оптовик»).

В торговых точках был организован отбор проб семги слабосоленой производства ИП Мачехина В. Я. для определения вида рыбы. Лабораторная экспертиза показала в отобранных образцах видоспецифичную ДНК радужной форели. То есть производитель под видом дорогой семги поставлял в торговые сети дешевую форель.

На основании результатов исследования Россельхознадзор выдал ИП Мачехину В.Я. предписание об отзыве декларации о соответствии продукции. В настоящее время действие декларации прекращено. Всем магазинам, куда была поставлена поддельная семга, направлены письма.