7 июля 2020



В орловских магазинах дешевую форель продавали под видом дорогой семги

В июне 2020 года в Россельхознадзор поступило обращение некоммерческой организации «Рыбный союз» о выявлении в обороте на территории Курской области фальсифицированной рыбной продукции (сёмга слабосолёная) производства ИП Мачехина В.Я. (д. Староселье, Брянский район, Брянская область). Сотрудники Россельхознадзора проанализировали ФГИС «Меркурий», и выяснили, что эта же семга поступила в торговые сети Орловской и Курской областей (ООО «Агроторг», ООО «Мир Вкуса, ООО «Альянс Продукт», ООО «Лента», ИП Сеничевой О.Е, ООО «Фаворит», ООО «Оптовик»).

В торговых точках был организован отбор проб семги слабосоленой производства ИП Мачехина В. Я. для определения вида рыбы. Лабораторная экспертиза показала в отобранных образцах видоспецифичную ДНК радужной форели. То есть производитель под видом дорогой семги поставлял в торговые сети дешевую форель.
На основании результатов исследования Россельхознадзор выдал ИП Мачехину В.Я. предписание об отзыве декларации о соответствии продукции. В настоящее время действие декларации прекращено. Всем магазинам, куда была поставлена поддельная семга, направлены письма.

 

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Опубликовано 07 Июл 2020 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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