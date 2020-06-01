В орловских магазинах установлены «тележки добра»

Проект реализует Общероссийский народный фронт в рамках акции взаимопомощи «МыВместе». Суть проекта заключается в оказании продуктовой помощи социально незащищенным и нуждающимся гражданам в период пандемии коронавируса.

К проекту присоединился 81 регион: в 1,6 тыс. магазинах страны установлены продуктовые тележки и специальные боксы, где неравнодушные граждане и общественники оставляют приобретенные продукты. Волонтеры акции «МыВместе» формируют из этих продуктов наборы и предают их нуждающимся малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и другим незащищенным категориям граждан.

За период реализации проекта было собрано более 47 тонн продуктов, помощь получили порядка 10 тыс. семей.

В Орловской области в крупных супермаркетах и небольших магазинах установлены и действуют 12 «Тележек добра». Региональное отделение ОНФ приглашает торговые сети Орла и области присоединиться к проекту.