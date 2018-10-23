23 октября 2018



В орловских маршрутках можно оплатить проезд обычной кредиткой

На восьми маршрутах общественного транспорта стала доступна безналичная оплата за проезд с помощью банковской карты. Теперь не нужно покупать какие-то проездные — достаточно иметь обычную банковскую карту (при этом сотрудники ЦБ не рекомендуют использовать для этой цели зарплатную карту — необходимо иметь для подобных целей вторую карту). Валидаторы, позволяющие снимать плату за проезд с банковских карт, появились на восьми маршрутах, в 51 автобусе, обслуживающем муниципальную транспортную сеть. Как уточнили сотрудники отдела организации транспортного обслуживания населения и связи, стоимость проезда для тех, кто пользуется безналичным платежом, остается прежней — 17 рублей за поездку. Воспользоваться бесконтактной банковской картой можно на следующих маршрутах:

№1 «Станция Лужки — ул. Часовая» (4 автобуса);
№16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз» (14 автобусов);
№19 «ул. Планерная — ул. Трудовых резервов» (12 автобусов);
№24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (5 автобусов);
№25 «ул. Ливенская — школа №50» (10 автобусов);
№39 «Микрорайон Ботаника — Наугорское шоссе» (1 автобус);
№59 «Станция Лужки — Микрорайон «Зареченский» (4 автобуса);
№71 «ул. 1-я Посадская — дачный массив у поворота на Ступишино» (1 автобус).

Оборудовать валидаторами для считывания бесконтактных банковских карт планируется еще 21 автобус, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 23 Окт 2018 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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