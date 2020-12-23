23 декабря 2020



В орловских музеях появятся первые мультимедиа-гиды

Работы по созданию мультимедиа-гидов для орловских музеев идут в рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры». В 2019 году музей И. А. Бунина и Картинная галерея народного художника СССР А. И. Курнакова подали заявку на участие в проекте и прошли конкурсный отбор. Сотрудниками музеев проведена работа по отбору экспонатов, написанию статей о них, подбору цифровых изображений. Министерство культуры РФ организовало редактуру текстов, перевод на иностранный язык, запись аудиогидов.

В настоящее время завершаются технические работы, проводится тестирование и апробирование платформы с учетом особенностей экспозиций. В музеях размещены информационные баннеры, в ближайшее время планируется официальный запуск приложения, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Орловским краеведческим музеем проведены подготовительные работы для подачи в 2021 году заявки на конкурс по созданию мультимедиа-гида.

По задумке разработчиков, новые технологии сделают поход в музей более интересным и позволят получить максимальный объем информации. При этом услуги экскурсовода не потребуются. Всю информацию расскажет специальное приложение. Оно бесплатное и простое в использовании. Его нужно будет установить на свой гаджет, открыть, навести камеру мобильного телефона на экспонат и дальше уже слушать историю, интересные факты о нем и даже увидеть, как он выглядел до реставрации. По словам, заместителя директора Пушкинского музея по IT Владимира Определенова, уникальность этой технологии в том, что посетитель может с ее помощью увидеть скрытые вещи и элементы, которые ранее в наглядном виде невозможно было показать.

По проекту, который реализуется в рамках национального проекта «Культура», использование мультимедиа-гидов с применением технологии дополненной реальности планируется в 85 российских музеях. А в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, Третьяковской галерее, Русском музее их уже успешно используют.

 

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Опубликовано 23 Дек 2020 в 16:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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