27 мая 2020



В орловских отделениях Почты России установили защитные экраны

Во всех почтовых отделениях Орла установили специальные защитные экраны на операционных окнах. Дополнительные меры безопасности принимаются для защиты клиентов и операторов связи. Все сотрудники почты работают в масках, перчатках, а почтовые отделения обрабатываются дезинфекторами, сообщает пресс-служба УФПС Орловской области.

Защитные экраны сделаны в виде перегородки из специального оргстекла, их легко дезинфицировать и переносить. Экраны предназначены для минимизации возможного заражения сотрудников и клиентов. На данный момент защитными стеклами оборудованы все отделения почтовой связи с наибольшим количеством посетителей в Орле.

И все же в нынешних условиях Почта России в Орловской области призывает граждан пользоваться дистанционными и цифровыми сервисами на официальном сайте https://www.pochta.ru/ или в мобильном приложении почтового оператора.

 

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Опубликовано 27 мая 2020 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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