29 мая 2019



В орловских прудах заболели карпы

В мае в отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ поступили 5 образцов живой рыбы (карпа) для проведения исследований на паразитарную чистоту. При проведении экспертиз специалисты обнаружили возбудителей дактилогироза и кавиоза карповых.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, дактилогироз — остро протекающее инвазионное заболевание рыб, вызываемое моногенетическим сосальщиком из рода Dactylogyrus, поражающее жаберные лепестки рыб. Чаще поражаются рыбы, разводимые в прудовых хозяйствах, нередко наблюдаются массовые вспышки болезни и гибель карпа и растительноядных рыб, особенно молоди.

Возбудителем кавиоза является цестода Khawia sinensis из отряда гвоздичников, обитающая в кишечнике карпа. Развитие кавий происходит с участием промежуточных хозяев — малощетинковых червей — трубочников (олигохет). Болезнь регистрируют во всех зонах карповодства. Больные рыбы плавают у поверхности, отказываются от корма. При высокой интенсивности инвазии черви закупоривают кишечник, нарушая процесс пищеварения. Брюшко при сильных инвазиях увеличивается. Прикрепляясь к стенкам кишечника, гельминты травмируют их, вызывают воспаление слизистой оболочки, нарушают процесс пищеварения. Возможна закупорка кишечника, истончение, а иногда и прободение его стенки, гибель рыб.

Как отметили специалисты лаборатории, данные заболевания рыб опасности для человека не представляют, но наносят значительный экономический ущерб рыбоводным хозяйствам.

 

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Опубликовано 29 мая 2019 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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