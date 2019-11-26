В Орловских школах начали вводить карантин. Пока закрывают отдельные классы

На прошлой неделе 3 645 человек обратились к медикам за помощью У них диагностировано ОРВИ. Что характерно, две трети заболевших — это дети до 14 лет. Единственный надежный способ предотвратить эпидемию — это разобщить коллективы. Поэтому в школах стали вводить карантин, то есть закрывать те классы где больше всего заболевших. Ко вчерашнему дню были закрыты несколько классов в шести школах Орла.

Родителей школьников убедительно просят — не отпускать на занятия детей с признаками острых респираторных инфекций, так как своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение заболевания. При появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций нужно немедленно обращаться за медицинской помощью в целях своевременного начала адекватного лечения.

Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет соблюдение простых мер неспецифической профилактики:

— Чаще мойте руки с мылом, особенно при возвращении с улицы.

— Регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях.

— Избегайте контакта с людьми, имеющими признаки заболевания ОРВИ, при невозможности исключения общения пользуйтесь защитными, лучше одноразовыми масками.

Одним из эффективных способов профилактики гриппа является вакцинация населения против данной инфекции, которая проводится перед началом эпидемического сезона. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидсезоне и входят в ее состав. Вакцинация населения является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения. У привитых пациентов даже в случае заболевания, оно протекает легче и без серьезных осложнений. Иммунитет к вирусу гриппа вырабатывается через 8-12 дней после введения вакцины и сохраняется до 12 месяцев. На введение вакцины могут проявиться местные и общие реакции, чаще всего гриппоподобные симптомы. В течение последних 5 лет на территории области поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались. В нашем регионе прививки против гриппа получили более 297,7 тыс. человек, что составляет 39,8% от численности населения.

Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях и в передвижных прививочных пунктах, которые размещены по средам в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке г.Орла с 9:00 до 14:00, по выходным дням вблизи ярмарочных площадок трех районов города Орла (пл.Жукова, Комсомольская пл., ул.Металлургов), а также в районе ТЦ «Атолл» с 9:00 до 14:00. Вакцины против гриппа можно приобрести в следующих аптеках: ГУП Орловской области «Орелфармация», в том числе расположенных в районах области, МУП «Аптека №1», МУП «Аптека №2».