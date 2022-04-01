В орловских школах открылась запись первоклассников

С 1 апреля родители или законные представители могут подавать заявления на зачисление в общеобразовательные учреждения Орла в соответствии с территориальным раскреплением.

Подать заявление можно любым из способов:

лично в общеобразовательное учреждение;

через ИСО «Виртуальная школа» на портале «Госуслуги».

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребёнка, его медицинскую карту и, для зачисления в корреционные классы VII вида, – заключение муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Родители или законные представители будущих первоклассников, не проживающие на закрепленной территории, будут иметь возможность подать заявление на обучение детей, начиная с 6 июля 2022 года, но не позднее 5 сентября 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, в 2022-2023 учебном году в 42 школах Орла планируется открыть 156 первых классов для 3 800 обучающихся.