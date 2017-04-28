В орловских школах прозвучал последний звонок

24 мая более 9 тыс. школьников стали выпускниками.

У девятиклассников выпускные экзамены начнутся уже в эту пятницу. 26 мая они будут сдавать иностранный язык.

В 2017 году в Орловской области в государственной итоговой аттестации примут участие 6725 выпускников 9-х классов, из них 2783 — выпускники общеобразовательных учреждений города Орла.

Дети с ограниченными возможностями здоровья также смогут принять участие в государственной итоговой аттестации. Это 309 выпускников 9-х классов, из них 106 человек из общеобразовательных учреждений города Орла.

29 мая стартует основной этап ЕГЭ для одиннадцатиклассников. В государственной итоговой аттестации 2017 года примут участие 2940 выпускников 11-х классов, 1373 из них – это обучающиеся общеобразовательных организаций города Орла.

428 выпускников 11-х классов являются претендентами на медали «За особые успехи в учении», 239 из них – выпускники общеобразовательных организаций города Орла.

Для проведения ЕГЭ в 2017 году будут задействованы 28 основных пунктов проведения экзамена (ППЭ) на базе образовательных организаций. Во всех ППЭ будет организовано онлайн видеонаблюдение.

После получения аттестата, по правилам нынешнего года, выпускники школ могут подать документы на поступление в пять вузов. Кроме того, они могут выбрать до трех специальностей в каждом из выбранных образовательных учреждений. Заявления выпускники могут подать по электронной почте или отправить Почтой России.

Выпускники также могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения (до 10 баллов). Речь идет о медалях «За особые успехи в учении», сдаче ГТО, итоговом сочинении, волонтерстве. Особые права остались у призеров/победителей олимпиад, напоминает пресс-служба губернатора.