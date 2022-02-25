25 февраля 2022



В орловских стационарах из ковидного профиля выводится часть коечного фонда

Об этом сообщил сегодня руководитель облдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов в ходе онлайн-брифинга. В настоящее время в медучреждениях региона развернуто 1 946 коек для COVID-пациентов, 467 из них свободны. В реанимации находятся 40 пациентов с коронавирусной инфекцией: 38 человек – на неинвазивной ИВЛ, 2 – на инвазивной вентиляции легких.

В стационаре НКМЦ им. З. И. Круглой лечение проходят 20 детей и подростков: 18 − с подтвержденной коронавирусной инфекцией, двое – с пневмонией.

 

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Опубликовано 25 Фев 2022 в 15:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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