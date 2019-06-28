28 июня 2019



В Орловский области 96 тысяч человек пользуются простой электронной подписью

При помощи сервиса можно получать регистрируемые почтовые отправления без извещений и документов. Процесс выдачи отправлений занимает не более 30 секунд. Как пояснили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день более 75% всех регистрируемых отправлений Почта России выдает с использованием простой электронной подписи. Подключить сервис можно на официальном сайте Почты России, в мобильном приложении или отделении почтовой связи. С помощью простой электронной подписи выдача отправлений происходит по упрощённой процедуре без документов: по коду из смс или push-уведомления. Всего с момента внедрения сервиса простой электронной подписью сейчас уже пользуются 20 миллионов россиян.

«В 2019 году Почта России продолжит развивать функциональность и доступность сервисов в онлайн каналах. Цифровизация традиционных почтовых продуктов и услуг позволит сократить время обслуживания, а также сделать посещение отделений почтовой связи максимально комфортным», – отметил заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

 

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Опубликовано 28 Июн 2019 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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