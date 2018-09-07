В Орловской библиотеке Бунина с 10 сентября возобновляется доступ к диссертациям РГБ
Российская государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем подлинников диссертаций, защищённых в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и фармации. Сейчас в фонде отдела диссертаций (в городе Химки) хранится свыше миллиона томов диссертаций. Ежегодно в РГБ поступает около 30 000 диссертаций (20 000 кандидатских и 10 000 докторских).
Состав электронной базы данных РГБ:
– в 1998-2003 гг. оцифрован пакет диссертаций по наиболее востребованным специальностям: «Экономические науки», «Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» (всего около 28.000 полных текстов);
– с начала 2004 г. – по всем специальностям, кроме медицины и фармации, что составляет около 30.000 диссертаций (включая 20.000 кандидатских и 10.000 докторских) в год;
– в 2006 году оцифрованы все диссертации за 1985 год;
– с 2007 года ЭБД РГБ пополняется всем объёмом диссертаций, включая медицину и фармацию.
На начало сентября 2018 года коллекция диссертаций РГБ содержит около 920.000 полных текстов диссертаций и авторефератов.
Для получения доступа к системе просмотра документов из библиотеки диссертаций вам потребуются:
* данные вашего паспорта (серия и номер);
* дата рождения;
* сведения об образовании;
* адрес электронной почты, который будет вашим логином.
Администратор активирует вашу учётную запись, после чего электронным ресурсом можно пользоваться. Доступ к полным текстам диссертаций разрешён только в стенах Орловской областной библиотеки – например, в её интернет-зале.