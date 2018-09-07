7 сентября 2018



В Орловской библиотеке Бунина с 10 сентября возобновляется доступ к диссертациям РГБ

Российская государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем подлинников диссертаций, защищённых в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и фармации. Сейчас в фонде отдела диссертаций (в городе Химки) хранится свыше миллиона томов диссертаций. Ежегодно в РГБ поступает около 30 000 диссертаций (20 000 кандидатских и 10 000 докторских).

Состав электронной базы данных РГБ:

– в 1998-2003 гг. оцифрован пакет диссертаций по наиболее востребованным специальностям: «Экономические науки», «Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» (всего около 28.000 полных текстов);

– с начала 2004 г. – по всем специальностям, кроме медицины и фармации, что составляет около 30.000 диссертаций (включая 20.000 кандидатских и 10.000 докторских) в год;

– в 2006 году оцифрованы все диссертации за 1985 год;

– с 2007 года ЭБД РГБ пополняется всем объёмом диссертаций, включая медицину и фармацию.

На начало сентября 2018 года коллекция диссертаций РГБ содержит около 920.000 полных текстов диссертаций и авторефератов.

Для получения доступа к системе просмотра документов из библиотеки диссертаций вам потребуются:

* данные вашего паспорта (серия и номер);

* дата рождения;

* сведения об образовании;

* адрес электронной почты, который будет вашим логином.

Администратор активирует вашу учётную запись, после чего электронным ресурсом можно пользоваться. Доступ к полным текстам диссертаций разрешён только в стенах Орловской областной библиотеки – например, в её интернет-зале.

 

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Опубликовано 07 Сен 2018 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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