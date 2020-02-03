В орловской библиотеке им. Бунина покажут чеканку по стали (12+)

6 февраля в 15:00 в читальном зале областной библиотеки им. И. А. Бунина состоится открытие выставки преподавателя Орловского художественного училища Глеба Козлова «И один в поле воин». Творческие работы Г. Козлова дополнят работы выпускницы отделения ДПИ В. Садертдиновой.

Центром экспозиции станет чеканка по стали — триптих в память о подвиге нашего земляка Николая Сиротинина.

«17 июля 1941 года под г. Кричевом (Беларусь) наш земляк, старший сержант, артиллерист 55-го полка 6-й стрелковой дивизии 13-й армии Николай Владимирович Сиротинин (07.02.1921–17.07.1941) в одиночку уничтожил более 10 вражеских танков, на несколько часов задержав наступление противника. Фашисты, поражённые мужеством артиллериста, похоронили его с воинскими почестями. В 1960 году Н.В. Сиротинин посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени», – эта запись хранится на памятном знаке в сквере Артиллеристов в Орле.

Выставка приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.