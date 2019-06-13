В орловской библиотеке им. Бунина пройдет митинг-реквием «Живи и помни» (12+)

20 июня в 10.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина состоится митинг-реквием «Живи и помни», посвященный Дню памяти и скорби.

На мероприятие приглашены представители разных поколений: участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, вооруженных сил, дети войны, студенты, воспитанники пришкольных лагерей.

В программе мероприятия – выступление представителей ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, творческих коллективов, тематическая акция «Дорогая сердцу книга о войне…».