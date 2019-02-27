В Орловской библиотеке им. Бунина пройдет праздник «Ах, сударыня, Масленица!» (12+)

5 марта в 13.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина состоится праздник «Ах, сударыня Масленица!» (12+).

Это мероприятие даст старт библиотечному проекту «Семья: праздники и традиции», который посвящен обычаям и быту русского народа, уважительному отношению к его многовековой культуре.

— Придя к нам на праздник, вы узнаете, какие обряды и различные забавы были в старину на Масленицу. Вас ждут веселые соревнования и интересные конкурсы. Также вы сможете посетить выставку тряпичной славянской куклы «Возвращение мудрости предков», которая открыта в колонном зале библиотеки, — рассказала заведующая читальным залом библиотеки А. Ваденина.

Приглашаются все желающие.