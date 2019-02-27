27 февраля 2019



В Орловской библиотеке им. Бунина пройдет праздник «Ах, сударыня, Масленица!» (12+)

5 марта в 13.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина состоится праздник «Ах, сударыня Масленица!» (12+).

Это мероприятие даст старт библиотечному проекту «Семья: праздники и традиции», который посвящен обычаям и быту русского народа, уважительному отношению к его многовековой культуре.

— Придя к нам на праздник, вы узнаете, какие обряды и различные забавы были в старину на Масленицу. Вас ждут веселые соревнования и интересные конкурсы. Также вы сможете посетить выставку тряпичной славянской куклы «Возвращение мудрости предков», которая открыта в колонном зале библиотеки, — рассказала заведующая читальным залом библиотеки А. Ваденина.

Приглашаются все желающие.

 

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Опубликовано 27 Фев 2019 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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