В орловской библиотеке им. Бунина работает выставка, посвященная 300-летию прокуратуры (12+)

В Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина организована тематическая книжная выставка «300 лет прокуратуре России: от истории до современности». Выставка организована областной прокуратурой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на выставке представлены стенды, книги, журналы и архивные документы, отражающие события из истории российской прокуратуры и прокуратуры Орловской области от времен создания, фотоальбомы прошлых лет, публикации из периодических изданий о деятельности органов прокуратуры региона, материалами из фонда и архива прокуратуры Орловской области, государственного архива Орловской области.

Выставка размещена в выставочном зале Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина и будет работать до 14 января 2022 года включительно.