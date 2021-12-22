22 декабря 2021



В орловской библиотеке им. Бунина работает выставка, посвященная 300-летию прокуратуры (12+)

В Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина организована тематическая книжная выставка «300 лет прокуратуре России: от истории до современности». Выставка организована областной прокуратурой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на выставке представлены стенды, книги, журналы и архивные документы, отражающие события из истории российской прокуратуры и прокуратуры Орловской области от времен  создания, фотоальбомы прошлых лет, публикации из периодических изданий о деятельности органов прокуратуры региона, материалами из фонда и архива прокуратуры Орловской области, государственного архива Орловской области.

Выставка размещена в выставочном зале Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина  и будет работать до 14 января 2022 года включительно.

 

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Опубликовано 22 Дек 2021 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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