9 сентября 2020



В орловской библиотеке научат делать мультики

Обновлённая Центральная городская библиотека (ЦГБ) им. А.С. Пушкина готовит массу сюрпризов для читателей. Например, посетители смогут попробовать себя в роли мультипликаторов — в одной из зон установлен мультстанок для перекладной и песочной анимации. Этим занятием смогут увлечься как взрослые, так и совсем юные посетители. Библиотекарь поможет им придумать сценарий, соорудить декорации, изобразить персонажей и «оживить» их.

Сотрудники ЦГБ отмечают: если раньше библиотека принимала читателей только с 14 лет, то теперь они рады всем. Для юных, озорных и любознательных малышей закуплены щедро иллюстрированные энциклопедии, сказки, повести и рассказы. Также в библиотеке мальчишки и девчонки смогут интересно провести время за настольными играми и рисованием. Всё это стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Культура» федерального проекта «Культурная среда».

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, библиотека распахнет свои двери 1 октября этого года по новому адресу ул. Комсомольская, 65.

 

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Опубликовано 09 Сен 2020 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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