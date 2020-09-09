В орловской библиотеке научат делать мультики

Обновлённая Центральная городская библиотека (ЦГБ) им. А.С. Пушкина готовит массу сюрпризов для читателей. Например, посетители смогут попробовать себя в роли мультипликаторов — в одной из зон установлен мультстанок для перекладной и песочной анимации. Этим занятием смогут увлечься как взрослые, так и совсем юные посетители. Библиотекарь поможет им придумать сценарий, соорудить декорации, изобразить персонажей и «оживить» их.

Сотрудники ЦГБ отмечают: если раньше библиотека принимала читателей только с 14 лет, то теперь они рады всем. Для юных, озорных и любознательных малышей закуплены щедро иллюстрированные энциклопедии, сказки, повести и рассказы. Также в библиотеке мальчишки и девчонки смогут интересно провести время за настольными играми и рисованием. Всё это стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Культура» федерального проекта «Культурная среда».

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, библиотека распахнет свои двери 1 октября этого года по новому адресу ул. Комсомольская, 65.