В орловской библиотеке помимо книг будет 3Д-принтер

Одной из новинок обновлённой Центральной городской библиотеки (ЦГБ) им. А.С. Пушкина станет 3D-принтер. С помощью этого устройства гости Пушкинки смогут создавать собственные изделия и модели.

Трехмерную печать применяют в архитектуре, строительстве, медицине, дизайне, производстве одежды, обуви и других сферах. По запросу «3D-принтер» поисковики выдают сотни чертежей и прототипов разной сложности — от сувениров и настольной лампы до автомобильного двигателя и даже жилого дома.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, обновлённая Пушкинка распахнет свои двери через полмесяца — 1 октября 2020 года по адресу ул. Комсомольская, 65. Преображение библиотеки стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» федерального проекта «Культурная среда».

Подробнее о возможностях ЗД-печати наше издание писало в статье “Мейкеры против COVID-19”.