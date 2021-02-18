В орловской больнице обнаружили говяжью печень с ДНК свиньи

Специалисты ТУ Россельхознадзора обнаружили в «Городской больнице имени С.П. Боткина» говяжью печень с ДНК свиньи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, продукция не соответствует требованиям технических регламентов «О безопасности мяса и мясной продукции», «Пищевая продукция в части её маркировки».

Владелец продукции — ООО «КАТЕРИНА» (г. Москва) — уведомлен о выявленном нарушении.

Необходимые сведения о продукции размещены в системе раннего оповещения для принятия мер в отношении производителя.