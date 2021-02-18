18 февраля 2021



В орловской больнице обнаружили говяжью печень с ДНК свиньи

Специалисты ТУ Россельхознадзора обнаружили в «Городской больнице имени С.П. Боткина» говяжью печень с ДНК свиньи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, продукция не соответствует требованиям технических регламентов «О безопасности мяса и мясной продукции», «Пищевая продукция в части её маркировки».

Владелец продукции — ООО «КАТЕРИНА» (г. Москва) — уведомлен о выявленном нарушении.

Необходимые сведения о продукции размещены в системе раннего оповещения для принятия мер в отношении производителя.

 

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Опубликовано 18 Фев 2021 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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