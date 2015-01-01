В Орловской Бунинке открыта выставка «Автомобиль и безопасность»

К десятилетию действий по обеспечению безопасности дорожного движения в Орловской областной библиотеке имени И. А. Бунина с 23 января по 29 июня открыта книжная выставка «Автомобиль и безопасность».

Правовые основы безопасного управления автомобилем, основы техники и тактики вождения автомобиля, прогнозирование развития дорожно-транспортных ситуаций, действия водителя в критических ситуациях, связанных с потерей устойчивости и управляемости автомобиля – об этом в материалах выставки: «ДТП: инструкция к действию», «Основы управления механическими транспортными средствами и безопасность движения», «Энциклопедия безопасности дорожного движения».

Узнать много полезной информации по безопасному управлению транспортными средствами в различных дорожных ситуациях помогут начинающим водителям книги «Повышение мастерства управления транспортными средствами», «Сдаем на права. Эффективный курс по ПДД и вождению», «Водительское мастерство и безопасность» и др.

Выставка будет интересна водителям, преподавателям автошкол, а также всем участникам дорожного движения.