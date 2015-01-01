В Орловской Бунинке открыта выставка «Автомобиль и безопасность»

К десятилетию действий по обеспечению безопасности дорожного движения в Орловской областной библиотеке имени И. А. Бунина с 23 января по 29 июня открыта книжная выставка «Автомобиль и безопасность».

Правовые основы безопасного управления автомобилем, основы техники и тактики вождения автомобиля, прогнозирование развития дорожно-транспортных ситуаций, действия водителя в критических ситуациях, связанных с потерей устойчивости и управляемости автомобиля – об этом в материалах выставки: «ДТП: инструкция к действию», «Основы управления механическими транспортными средствами и безопасность движения», «Энциклопедия безопасности дорожного движения».

Узнать много полезной информации по безопасному управлению транспортными средствами в различных дорожных ситуациях помогут начинающим водителям книги «Повышение мастерства управления транспортными средствами», «Сдаем на права. Эффективный курс по ПДД и вождению», «Водительское мастерство и безопасность» и др.

Выставка будет интересна водителям, преподавателям автошкол, а также всем участникам дорожного движения.

 

Ёлочные базары в Орле откроются 15 декабря
В Орле «Пятерочками» вскоре станут «Апельсин», «Росинка», «Сберегайка»
В Орле проходит благотворительная акция «Открытка для мамы»
Опубликовано 24 Янв 2017 в 12:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 8

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"