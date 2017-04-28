В Орловской детской больнице испытали гидроскальпель

Аппарат достаточно прост в использовании, а врачу перед работой не нужно проходить длительного и специализированного обучения. Это первый опыт подобной операции в детском стационаре орловского НКМЦ. После апробации руководство клиники будет решать вопрос о необходимости приобретения данного аппарата.

— Принцип действия этого водяного скальпеля состоит в том, что через маленькое отверстие под очень большим давлением подается тонкая струя воды, которая буквально по микронам снимает ненужные омертвевшие ткани. Обработка раны гидроскальпелем очень тщательная и малотравмирующая, — рассказал заместитель главного врача НКМЦ им. З.И.Круглой по хирургии Иван Журило.