В орловской «Дорожной службе» сменился руководитель

Исполняющим обязанности директора ГУП Орловской области «Дорожная служба» стал бывший гендиректор холдинга «Орелстрой» Александр Студенников.

С декабря прошлого года «Дорожной службой» руководил приезжий (из Санкт-Петербурга) топ-менеджер Игорь Мурсалов.

До него ГУПом с октября по декабрь 2016 года руководил некий Сергей Курский. Он занял это место после Альберта Гутнова, который ушел руководить «Орелгосзаказчиком» (на данный момент уже уволился и оттуда). Господину Гутнову удалось проработать здесь около двух месяцев.

До него директором «Дорожной службы» был Ян Хан Мо, который ушел в отставку в августе 2016 года. Ян Хан Мо вступил в должность в ноябре 2015 года, после того как ушел в отставку еще один гендиректор «Дорожной службы» Евгений Гончаренко.

Гончаренко заступил на пост в октябре 2014 года, после отставки Германа Сиренко, который проработал что-то около пяти месяцев. Господин Сиренко сменил в должности гендиректора Альберта Гутнова, который тогда отбывал свой первый «директорский срок» в ГУП «Дорожная служба».

С 2014 года в «Дорожной службе» это восьмая смена директоров.  Почти все они были приезжими.

«Вечерний Орел»

 

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Опубликовано 04 мая 2017 в 15:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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