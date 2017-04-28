В орловской «Дорожной службе» сменился руководитель

Исполняющим обязанности директора ГУП Орловской области «Дорожная служба» стал бывший гендиректор холдинга «Орелстрой» Александр Студенников.

С декабря прошлого года «Дорожной службой» руководил приезжий (из Санкт-Петербурга) топ-менеджер Игорь Мурсалов.

До него ГУПом с октября по декабрь 2016 года руководил некий Сергей Курский. Он занял это место после Альберта Гутнова, который ушел руководить «Орелгосзаказчиком» (на данный момент уже уволился и оттуда). Господину Гутнову удалось проработать здесь около двух месяцев.

До него директором «Дорожной службы» был Ян Хан Мо, который ушел в отставку в августе 2016 года. Ян Хан Мо вступил в должность в ноябре 2015 года, после того как ушел в отставку еще один гендиректор «Дорожной службы» Евгений Гончаренко.

Гончаренко заступил на пост в октябре 2014 года, после отставки Германа Сиренко, который проработал что-то около пяти месяцев. Господин Сиренко сменил в должности гендиректора Альберта Гутнова, который тогда отбывал свой первый «директорский срок» в ГУП «Дорожная служба».

С 2014 года в «Дорожной службе» это восьмая смена директоров. Почти все они были приезжими.

«Вечерний Орел»