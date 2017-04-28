В орловской «Дорожной службе» сменился руководитель
Исполняющим обязанности директора ГУП Орловской области «Дорожная служба» стал бывший гендиректор холдинга «Орелстрой» Александр Студенников.
С декабря прошлого года «Дорожной службой» руководил приезжий (из Санкт-Петербурга) топ-менеджер Игорь Мурсалов.
До него ГУПом с октября по декабрь 2016 года руководил некий Сергей Курский. Он занял это место после Альберта Гутнова, который ушел руководить «Орелгосзаказчиком» (на данный момент уже уволился и оттуда). Господину Гутнову удалось проработать здесь около двух месяцев.
До него директором «Дорожной службы» был Ян Хан Мо, который ушел в отставку в августе 2016 года. Ян Хан Мо вступил в должность в ноябре 2015 года, после того как ушел в отставку еще один гендиректор «Дорожной службы» Евгений Гончаренко.
Гончаренко заступил на пост в октябре 2014 года, после отставки Германа Сиренко, который проработал что-то около пяти месяцев. Господин Сиренко сменил в должности гендиректора Альберта Гутнова, который тогда отбывал свой первый «директорский срок» в ГУП «Дорожная служба».
С 2014 года в «Дорожной службе» это восьмая смена директоров. Почти все они были приезжими.
«Вечерний Орел»
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