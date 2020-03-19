В Орловской епархии ежедневно будут служить соборные молебны против коронавируса

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона, начиная с 19 марта, во всех храмах Орловской епархии ежедневно в 16:30 духовенство будет служить соборные молебны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции — будет совершаться «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы».

«За двухтысячелетнюю историю Церкви события подобного рода случались не раз, и всегда православные христиане объединялись в соборной молитве ко Господу, — подчеркнул митрополит Орловский и Болховский Тихон, обращаясь к духовенству и пастве. — И сегодня особо важна как усердная соборная молитва всего нашего духовенства в храмах, так и домашняя молитва каждого из нас».

17 марта 2020 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви утверждена «Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», которая до изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и получения соответствующих указаний от Священноначалия будет исполняться на приходах, Патриарших, архиерейских и монастырских подворьях, а также в ставропигиальных и епархиальных монастырях Русской Православной Церкви, сообщает Орловская митрополия.