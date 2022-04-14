В Орловской и Курской областях сняли с реализации 5 тыс. пакетов незарегистрированных семян

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям снято с реализации более 5 тыс. пакетов семян, сорта которых не включены в Госреестр.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проведено 59 проверок, направленных на выявление незарегистрированных семян сельскохозяйственных растений (Орёл — 55, Курск — 4), выявлено 109 нарушений (Орёл — 83, Курск — 26), в том числе 87 (Орёл — 62, Курск — 25) — при реализации семенного материала.

В торговых точках проконтролировано более 77 тыс. пакетов семян овощных культур (Орёл -76,7, Курск — 0,8). Установлено, что в реализации находилось 5,3 тыс. пакетов (Орёл — 4,8, Курск — 0,5), сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации (далее – Госреестр).

Нахождение сорта в Госреестре гарантирует, что он генетически не модифицирован, прошел государственные испытания в природно-климатической зоне Российской Федерации, что гарантирует стабильный урожай.

По результатам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ.

Партии семян, сорта которых не включены в Госреестр, сняты с реализации.